『新品未使用✨ボッテガヴェネタ AirPodsケース ラバーシリコン ピスタチオ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 09時 14分に出品され04月01日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bottega Veneta

AirPodsケース



○サイズ

縦 50mm

横 59mm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れはなく、まだまだお使いいただけます◎



※ギャランティカード、外箱付属。



○カラー

ピスタチオ



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





i060807-74 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ