『新品未使用✨ボッテガヴェネタ AirPodsケース ラバーシリコン ピスタチオ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 09時 14分に出品され04月01日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ボッテガヴェネタ
wf-1000xm5
¥ 12350
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¥ 10140
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¥ 9360
落札価格8892円
216 入札履歴
終了
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