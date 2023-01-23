『美品★USA製☆crescent down works ダウンベスト クレセント【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 01時 16分に出品され03月26日 01時 16分に終了予定です。即決価格は12,337円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールブラック クレセント ダウン ワークス ダウン ジャケット USA製 アメリカ製 60s 70s 80s 90s DENIM 無地 シンプル アメリカ軍 NAVY 米軍 軍もの デニム アメカジ デッドストック 払下げ army 軍物 ミリタリー ノースフェイス オールドスクール ビンテージ ヴィンテージ ベルベルジン ジァンティーク 古着 ナイキ NIKE リバース マウンテンパーカー チャンピオン リバースウェーブ llbean エディーバウアー Dickies アメカジ navy army marine air force リーバイス ラングラー リー スケート アウトドア キャンプ スノボー 登山 スケーター スケボー チノパン ワークパンツ チャンピオン パタゴニア ビッグシルエット GORE-TEX ゴアテックス ノースフェイス アディダス ナイキ HYVENT USA製 ワンポイント ディッキーズ ペンドルトン シュガーケーン ダルチザン エターナル 軍パン 軍物 グレゴリー ラッセル フルーツオブザルーム レッドウィング コンバース ct70 スタジャン ナイロンジャケット スカジャン ベトジャン ライダース アロハ シャツ ボーリングシャツ アメリカ製 アメリカ古着 チャンピオン ヴィンテージ リバースウィーブ VINTAGE 米国製 Made in usa ビックシルエット ビームス SCHOT ショット クレセント クレセントダウンワークス アローズ フリークスストア ロンハーマン ジャーナルスタンダード バッグ バックカントリー スノボー アウトドア ヌプシ バルトロ スティープテック マウンテンライト マウンテンガイド パトロール ナイロン ジャケット ビンテージ 90s 当時 ヴィンテージ パダゴニア アークテリクス イエロー レスキュー クレイジーカラー リュック 好きな方にも



MADE IN USA

CRESCENT DOWN WORKS

ダウンベスト 60/40

ブラック × ブラック



あまり使用感なく綺麗と思います。



サイズS

身幅：約53cm

着丈：約63cm

※素人寸法ですのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クレセントダウンワークス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品★USA製☆crescent

down

works

ダウンベスト クレセント