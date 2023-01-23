『dime ダウンジャケット コーデュロイ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 44分に出品され03月06日 04時 44分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIMEコーデュロイダウンジャケット

カラー、オリーブ

サイズL



着丈: 72.4cm 胸囲: 124.5cm 袖丈: 67.3



希少価値かなり高いです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dime

ダウンジャケット コーデュロイ