『SOMES ソメス ショルダーバック 匿名配送【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 11分に出品され04月18日 02時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソメス ショルダーバック



本物の色味は画像4枚目に近いです。



素人採寸

横 32cm

縦 25cm

マチ 6cm



数回しか使用していないです。

多少のシワ、汚れはありますが目立つほどではなく、まだまだつかっていただけるとおもいます。

(画像の確認お願いします) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SOMES

ソメス

ショルダーバック 匿名配送