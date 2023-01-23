『BOSE 菅田将暉 QuietComfort 3 ノイズキャンセリング【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 38分に出品され03月08日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※注意

中古のboseはボロボロなことが多いので、

きちんと美品を買った方が良いです。



ご覧いただきありがとうございます。

めちゃくちゃかっこいいですし、菅田将暉さんが着用していて、とてもおしゃれです。



過去に飛行機内で使用するために購入しましたが、あまり使っていないので比較的綺麗です。

（多少の小傷はあります）。



保管している間に経年劣化でケースやパッド類にダメージがあります。

ですが、そこまできになるものではないです。

気になるようであれば、

パッドは合皮部分が剥がれやすくなっていますので、市販品での交換をお願いします。



出品に際し確認したところ、充電〜音楽再生まで動作に問題なく、良い音です。

ケーブルも問題ありません。



長期自宅保管品にご理解いただける方にお願いいたします。



#BOSE

#ボーズ

#QuietComfort

#クワイエットコンフォート

#ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ