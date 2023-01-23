『［鑑定済］Christian Dior クリスチャンディオール バッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 24分に出品され03月08日 22時 24分に終了予定です。即決価格は18,392円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Dior クリスチャンディオール MC0053 トロッター カバン ハンドバッグ トートバッグ

キャンバス/レザー レディース ベージュ系

オールドディオール ヴィンテージディオール



ブランドクリスチャンディオール

モデルトロッター

タイプカバン ハンドバッグ

形状トートバッグ

型番MC0053

対象レディース

カラーベージュ系

素材キャンバス/レザー

サイズW23cm×H14cm×D9cm

ハンドル：23cm





実寸サイズには多少の誤差がある場合があります。

仕様開閉式：ダブルファスナー

外側： ファスナーポケット x 1

内側： ファスナーポケット x 2

付属品ギャランティ

商品説明好きな方にはたまらないDior【ディオール】柄全開の"トロッター"トートバッグです。コンパートメントが充実しているので、旅行先などにも大活躍してくれるアイテムです。







写真に写っているものが全てとなります。

中古品のためご理解ある方のみご検討ください。

状態は、掲載画像をご参照ください！



［09G10000] 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ヴィンテージディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ［鑑定済］Christian

Dior

クリスチャンディオール バッグ