『pierrecardin ピエールカルダン ワンショルダーバッグ YJ15-01【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 15分に出品され03月09日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨フォロワー様✨

お値引き交渉可能です✨



お気軽にフォロー✨いいね✨

コメントお待ちしてます。



#MyCollectionのバッグ一覧はこちら





pierrecardin

ピエールカルダン

ワンショルダーバッグ

黒 ブラック

YJ15-01



縦16cm

横19cm

マチ13cm

ハンドル高さ16cm



目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。



平置き実寸

（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）



♦状態♦

大きなダメージは無く

到着後すぐにご使用いただけます。

長くご愛用いただけます。

写真にて状態をご確認くださいませ。



♦購入先♦

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



♦発送♦

本体のみ発送となります。



土日祝、大型連休を除く平日1～2日以内に発送致します。

簡易梱包の為、多少のシワはご了承くださいませ。



♦保管場所♦

自宅にて保管



♦トラブル♦

当店の商品はすべて中古品です。

トラブル防止の為、完璧な商品をお求めの方、神経質な方、used商品に抵抗がない方のみご検討くださいませ。



#MyCollectionのバッグ一覧はこちら





バッグ バック

高級 通勤 旅行 通学 お仕事 お出かけ メンズ レディース ユニセックス 人気デザイン 人気ブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピエールカルダン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ pierrecardin

ピエールカルダン

ワンショルダーバッグ

YJ15-01