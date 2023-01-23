『パキポディウム グラキリス 子株 現地球【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 06時 16分に出品され03月05日 06時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>その他観葉植物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
高さ3m30cm 超超特大 クジャクヤシ 室内ガーデン 吹抜け
¥ 16500
超希少❗️原種❗️アンスリウム ベイチー Anthurium veitchii ✨
¥ 7020
オリーブの木 シプレシーノ 10号 約130cm K-40 一点物 人気品種
¥ 12513
速達付き‼️大株❗️アルデシア sp. タートルバック
¥ 7799
アンスリウム デルタフォース
¥ 919954
実生：ウェルウィッチア ミラビリス 奇想天外
¥ 10764
アカシア Acacia ソウシジュ 相思樹 根皮 100% 100g
¥ 10920
アロカシア セレンディピティ 斑入り
¥ 9425
③ 特大 コミフォラ カタフ ピュア ソマリア産 発根済
¥ 30600
Anthurium luxurians アンスリウム ルクスリアンス ナロー
¥ 9750
よんちゃん専用 パキポディウム二本セット
¥ 27140
みるきぃ様専用
¥ 10400
【直接引き渡し限定商品】ソテツ 大株 鉢付き
¥ 15620
［現品］【希少】7番 ドラセナ ソングオブオキナワ 8号 大型 室内 レア
¥ 7020
茶菜さん専用
¥ 7020
［現品］2番 ドラセナ ソングオブオキナワ 8号 観葉植物 大型 室内 レア
¥ 7722
★極太幹★ エバーフレッシュ ネムノキ 希少サイズ 6寸 70㌢
¥ 7956
ネリネ原種マニソオルム
¥ 7799
落札価格9750円
876 入札履歴
終了
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