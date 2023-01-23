『パキポディウム グラキリス 子株 現地球【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 06時 16分に出品され03月05日 06時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 引越しをするため、出品します。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>その他観葉植物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし