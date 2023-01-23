『Luxe Holidayメキシカンパーカ+ショートパンツ セットアップ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 18分に出品され03月29日 02時 18分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 goa後継ブランドUNBLEACHEDのMexican ParkaとShort Pantsのセットアップです。

ブランド終了により現在は入手不可能です。

若干の使用感はありますがまだまだご使用いただけます。



【カラー】black

【サイズ】FREE

パーカ/着丈73cm、身幅71cm、裾幅66cm、脇スリット丈（両脇）25cm、ゆき丈90cm（※ゆき丈とは首の下の中央から袖口までの長さです）

ショートパンツ /ウエスト（ゴム）78〜98cm、ヒップ114cm、渡り幅35cm、股上32cm、股下17cm

【素材】綿100％

【価格】￥26,950

【生産国】japan



鮮やかなまでのブラックとグレイッシュで雰囲気のあるオイスターホワイト、単色に浮き出るのは、セーターライクなケーブル編みの柄。

生地はお洗濯にも便利なコットン100%ながら、太番手の糸で高密度に厚手にしっかりと編むことで、ニットには出せないハリとコシを実現した高級素材。美しいシルエットを描きます。

デザインも細部にこだわり、まずパーカ部分はかなり大きめ。左右にはジッパーをつけ、インナーとのレイヤードがサイドのアクセントにもなる計算をしています。

本格的に寒いシーズンはニットなどとの重ね着も楽しめる大きめ仕様。ボトムも同シリーズのショートパンツをはじめ、デニムやワークパンツなども合わせやすさも抜群ですので、大人の休日着として、オールシーズン楽しんでいただけるはずです。

パンツは、フロントだけでも柄をタテとヨコ、パーツにより柄の流れを変えて、単色の中にも大人の遊びをきかせています。

同シリーズのメキシカンパーカとは最高の相性。

かなりゆったりとしたサイズなので、本格的に寒いシーズンはレギンスとレイヤードすれば、大人の休日着としてオールシーズン楽しんでいただけるアイテムです。



90s

00s

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ミリタリー military

グランジ grunge

フェアリーグランジ fairy grunge

y2k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ゴア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Luxe

Holidayメキシカンパーカ+ショートパンツ セットアップ ブラック