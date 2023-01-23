『james perse ジェームスパース YOSEMITE ダウンベスト【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 01時 16分に出品され04月27日 01時 16分に終了予定です。即決価格は16,950円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 james perse

ジェームスパース

YOSEMITE

ヨセミテ



ダウンベスト

ブラック

サイズ0



着丈64cm

肩幅44cm

身幅52cm

素人採寸です。



簡易包装にて発送いたします。



お値下げ可能ですか？いくらまで値下げできますか？等のご質問にはお返事しておりません。



お値下げ希望の方は必ず金額のご提示をお願いします。

※あまりに大きい値下げ交渉の場合もお返事しておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジェームスパース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ james

perse

ジェームスパース

YOSEMITE

ダウンベスト