『前掛け リメイク ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 09時 29分に出品され03月31日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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高さ35✖️横28✖️マチ10センチです。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 前掛け リメイク ショルダーバッグ