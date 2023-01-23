『Supreme small box crewneck ネイビー XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 14時 33分に出品され05月07日 14時 33分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Supremeはストリートファッションの象徴として知られ、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。



【サイズとフィット感】

XLサイズはゆったりとしたフィット感を提供し、快適に着用できます。カジュアルなスタイルに最適です。



【色とスタイル】

ネイビーの色合いは、様々なコーディネートに合わせやすく、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



- ブランド: Supreme

- サイズ: XL

- 色: ネイビー

- 製造国: カナダ



着用回数は10回程です。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

small

box

crewneck

ネイビー

XL