『コーチ チェーン ショルダーバッグ レザー ホワイト/ブラック 36527【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 15分に出品され03月31日 07時 15分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 真贋鑑定済みの正規品です！



ターンロック仕様のフラップで安全面と使い勝手を両立出来ており、お荷物が少なめであれば収納も十分なバッグとなっております♪



※ターンロック金具に擦れキズがありますが、他にはあまり使用感が無く大変綺麗な状態です。



【状態目安ランク】SAランク

【型番】36527

【素材】レザー

【カラー】ホワイト/ブラック

【サイズ】横23.5cm縦14cmマチ3.5cmショルダー116cm

【仕様】内ポケット1 外ポケット1

【付属品】レザータグ





トラブル防止の為、極力返品は避けたいと思っておりますので、状態など気になることがあれば、お気軽にお申しつけください⭐

写真の追加も可能です⭐



商品は古物商許可証が必要な、日本流通自主管理協会（AACD）加盟の企業が主催している、オークションで仕入れをした品物でございます。



カラー...ブラック



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

チェーン

ショルダーバッグ

レザー

ホワイト/ブラック

36527