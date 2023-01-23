『ハンティングワールド ショルダーバッグ レッド 赤【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 18時 10分に出品され05月10日 18時 10分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

【商品】

ハンティングワールド

ショルダーバッグ



【状態】

リペア

クリーニング済み



画像で確認お願いします



【サイズ】

【W】 約25cm

【H】 約15cm

【D】 約8.5cm



【ストラップ全長】 約119.0cm



【開閉様式】ファスナー

【内側】オープンポケット1







【付属品】

なし





※サイズは実寸です。素人採寸につき、多少の前後はご了承ください。



●リペアについて

リペア済みの商品は全て高級ウレタン塗料を使用しております。

そのため色落ちする可能性が非常に低く、前オーナーの痕跡を感じにくくなっております。



●入手経路

真贋鑑定済みのストア、古物市場、古物業者オークション真贋鑑定をクリアしたショップのお品でございます。

正規品のみ出品をしておりますので安心してお買い求め下さい。



※商品状態は個人的な感覚になります



※スマホの機種などにより色等実際とは異なる場合がありますのでご了承下さい。



※できる限りのクリーニングをし、ダメージがある場合はリペアを施してからのお渡しをさせていただきますので到着後すぐ使えます



※箱や保存袋はつきませんので、簡易梱包でお送りします。(付属品の記載がある場合は例外です)



※簡易包装で送らせていただきます商品によっては、圧縮させていただく場合もございます。







お顔が見えなくても、気持ちのよいお取り引きができたら嬉しいです

#グアナコの小物

h-0561



カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ハンティングワールド ショルダーバッグ

レッド

赤