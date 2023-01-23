『【CL by C.ルメール】DIGEST 2023 Tシャツ イクイノックス【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 05時 12分に出品され03月20日 05時 12分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 CL by C.ルメール×netkeibaがタイアップ。

ルメール騎手の2023年の活躍をデザインに集約させた「DIGEST 2023」オリジナルTシャツになります。

イクイノックスなどルメール騎手とのコンビでGIを制した名馬たちや、年間勝利数「165」がTシャツの随所にデザインされています。

netkeibaショップのみの販売で、165着限定の品です。

新品、未開封、タグ付きです。



折り畳んで発送いたします



サイズ 着丈 身幅 肩幅 袖丈

L 72 51 43 22



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【CL

by

C.ルメール】DIGEST

2023

Tシャツ

イクイノックス