『○★新品 未使用 AUTRY オートリーメダリスト リート 定番スニーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 17分に出品され03月20日 05時 17分に終了予定です。即決価格は12,272円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AUTRY オートリー

MEDALIST LEAT/LEAT コートシューズ AULM-LS15

■商品詳細

アッパーはきめの細かなレザーを使用。履き始めはハリを感じさせつつも、着用を繰り返すことでどんどん馴染んでくる感覚が味わえるレザー。シンプルなアッパーデザイン故サイドのロゴ、星条旗が引き立ちます。 インソールは2cmのヒールがある為、長時間の着用時も疲れにくく、スタイルアップ効果も期待できます。ライニングにはパイル地を使用しておりますので、足入れが優しくなる上に吸湿性が高い分ムレも軽減してくれます。

■COLOR 色

ホワイト系

■SIZE サイズ

42 （JP27cm相当）

※本体表記サイズです。HP記載と差異がある場合がございます。

【 ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 】

■その他

定価：28,600円

正規取扱店舗にて購入。外箱痛みあり。

新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、

輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみなどある場合がございます。

（※右足部分日焼けダメージあり。画像にてご確認下さい）

商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。

以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ○★新品

未使用

AUTRY

オートリーメダリスト

リート

定番スニーカー