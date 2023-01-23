『ヒューマンメイド HUMANMADE カラー トートバッグ キャンバス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 06時 15分に出品され03月25日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒューマンメイド

HUMANMADE



大手リサイクルショップでほぼ未使用品を購入し、3回ほど使いました。



表と裏で柄違いのバッグです。



中の底面にシミがございます。

中なので見えませんが、写真確認ください。



表にも若干シミがありますが、色味のおかげか、あまり目立ちません。

気にならない方へお得な価格で出品します。



そのほかスレや破れなどダメージなく、まだまだ活躍するお品です。



コンパクトにして発送します。



★平置き採寸 およそ★



縦 21センチ

横 32センチ

マチ 12センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヒューマンメイド

HUMANMADE

カラー

トートバッグ

キャンバス