『balenciaga monaco ミディアムチェーンバッグ ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 21時 12分に出品され03月04日 21時 12分に終了予定です。即決価格は126,000円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 balenciaga バレンシアガ monaco ミディアムチェーンバッグ



定価38万円



1ヶ月前の8月、銀座バレンシアガにて購入しました

3.4回使用のみなので大変きれいな状態です



店舗で試着した感じミディアムサイズが男女ともバッグのシルエット綺麗でした



あくまで中古品ということご理解のほどよろしくお願いします



金欠なので即購入やお値下げも受け付けてます



商品情報

・サイズ：横32.5x縦 22x幅 9.9cm

・アリーナカーフスキン

・ショルダーチェーンストラップ（長さ：19cm）

・アンティーク調ゴールド BB ロゴメタルパーツ

・フラップオープニング

・フロントにポケット x1

・内側にパッチポケット x1

・裏地：コットンキャンバス

・イタリア製

・柔らかい布で拭いてください

素材：カーフスキン 100％



バレンシアガ balenciaga チェーンバッグ

ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ balenciaga

monaco

ミディアムチェーンバッグ ショルダーバッグ