『LA Dodgers Y.Yamamoto 山本由伸ボブルヘッド人形【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 21時 30分に出品され04月01日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>野球>>>記念グッズ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|メジャーリーグベースボール
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落札価格8970円
446 入札履歴
終了
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