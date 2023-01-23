『LA Dodgers Y.Yamamoto 山本由伸ボブルヘッド人形【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 21時 30分に出品され04月01日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ロサンゼルス・ドジャース 山本由伸 ボブルヘッド 2024年6月13日 ドジャースタジアム配布の非売品です。

【選手情報】

山本由伸のフィギュアで、ピッチングポーズを取っています。



【コレクション価値】

スポーツファンやコレクターにとって、特にドジャースや山本選手のファンには貴重なアイテムです。



- ブランド: Los Angeles Dodgers

- 選手名: Yoshinobu Yamamoto

- タイプ: フィギュア

- 素材: プラスチック

- デザイン: ピッチングポーズ

- パッケージ状態: 新品未開封



ご覧いただきありがとうございます。



種類...雑貨



リーグ名/大会名...メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名...ロサンゼルス・ドジャース



タイプ...選手



詳細...ボブルヘッド 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メジャーリーグベースボール