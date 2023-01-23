『【新品未使用/タグ付】ビジューフリルトート JILL by JILLSTUART【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 03時 13分に出品され03月11日 03時 13分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入⭕️新品未使用タグ付



購入しましたが予約待ちの間に別のバッグを使うことにしたので出品します。

送料と手数料込みでお譲りしたいです。

水濡れ防止対策を施して匿名配送にて発送します。



オンライン購入だったので輸送中にできたと思われる圧迫シワが表面にあります。

布製なので使っているうちに取れるかと思いますが気になる方は購入をお控えください。



2024 AW 新作

ジルバイジルスチュアート

ビジューフリルトート ピンクポッピン



サイズ ＦＲ

横(底) 29cm

高さ 21.5cm

マチ 12.5cm

取手の長さ 33.5cm

重さ 約390g





輸送時の圧迫やシワ等ご了承下さい。



#ジルバイジルスチュアート

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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジルバイジルスチュアート

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用/タグ付】ビジューフリルトート JILL

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JILLSTUART