『AirPods Pro エアーポッズプロ 本体 セット イヤフォン＋充電ケース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 34分に出品され03月20日 02時 34分に終了予定です。即決価格は12,272円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【正規品、純正品】

Apple AirPods Pro



AirPods Pro純正品です。



間違い無く正規品です、ご安心ください。





■メーカー Apple



■製品名 AirPods Pro



■型番 MWP22J/A



■商品状態:中古品、動作確認済み、消毒済み。

到着後すぐにご使用いただけます。 不具合などは一切なく充電持ちも良好です。







中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。

コメント無し購入OK





箱、ケーブルは付属しません。





ーー⚠️追跡機能、補償付きの発送ですのでご安心下さい。





ご購入後、即日24時間以内の発送となります。





※値下げ不可、値下げ希望のコメントは削除させていただきます。







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エアーポッズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル