『美品✨ フェリージ トートバッグ グリーン ナイロン☓レザー 肩掛け ロゴ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 21時 57分に出品され03月18日 21時 57分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#Riaバッグコーナー







【ブランド】



Felisi／フェリージ





【商品名】



ハンドバッグ トートバッグ





【ポイント】



手提げ 肩掛け 普段使い 日常使い カジュアル デイリー レジャー 旅行 メンズ レディース ユニセックス





【カラー・素材】



■緑 茶色 グリーン ブラウン

■ナイロン レザー 革





【サイズ・仕様】



縦 約22cm

横 約35cm

マチ 約15cm

ハンドル高さ 約21cm

✳平置き測定のため多少の誤差はご容赦下さい。



小ポケット☓2

ファスナーポケット☓1





【状態】



多少の使用感ありますが比較的綺麗です✨

(表面に色ムラや変色っぽく写っているヶ所がありますが光の加減によるもので実物は綺麗です)



詳しくは写真をご確認ください。

あくまで中古品となります。神経質な方はご注意下さい。





【購入元】



ブランドオークション(鑑定済み)





⚠️その他注意⚠️



・あくまで主観の中古品となります。

・気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。

・丁寧に検品致しますが、見落としがある場合があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。

・中古品特有のにおいがある場合がございます。神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ

・全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。

・商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。





【値下げについて】



お値下げご希望の場合は必ずご希望金額をご提示ください！





【返品について】



・イメージと違うなど購入者さま都合はご遠慮ください。

・いかなる理由でも返品交換時の送料は購入者様負担とさせて頂いております。ご了承下さい。



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2020M6302500129 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨ フェリージ トートバッグ グリーン ナイロン☓レザー 肩掛け



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