『LONGCHAMP ロンシャン ルプリアージュ エナジー ショルダーバッグ ハン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 11時 16分に出品され04月08日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ロンシャンの【LE PLIAGE ENERGY】ショルダーバッグです。

◎ファスナー開閉で、内側には、オープンポケットが1箇所ついており、小物を収納するのに便利です。

◎スポーティなデザインなので、アクティブシーンにも大活躍します。



■状態：未使用 新品

■サイズ：19cm×14cm×6cm ショルダーの長さ：最長約75cm

■素材：ナイロン

■ブランド：LONGCHAMP

ファスナー開閉

オープンポケット×1





【ご注意】

◎商品はすべて実物撮影です。撮影環境、光、モニターなどの要因で実物と色差があります。すべて実物をベースにしています。ご了承願います。

◎サイズ誤差は2cm程度が一般的です。また、バリ、ジョイント、形状の乱れは避けられません。この仕様を前提にお買い求め願います。

◎お荷物を受け取りましたら、必ず開封確認の上、サインをお願いします。何か問題がございましたら、すぐにサポートにご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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