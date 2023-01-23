『バレンシアガ 財布【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 44分に出品され04月03日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2023年4月26日にメルカリにて半年ほど使用を購入。



私は8ヶ月ほど使用しておりました。



３枚目の写真の通り若干凹み傷がある為状態をやや汚れや傷ありとしています。（この凹み以外に汚れ等なく綺麗な状態です）



お値下げはご希望の値段をお願いします（できる限り対応します。） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ バレンシアガ 財布