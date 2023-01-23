『journal standard luxe サロペット ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 07時 41分に出品され05月03日 07時 41分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥38500→→→→¥24500



【ブランドの魅力】

このサロペットは「journal standard luxe」によって製造されており、東京での製品です。高品質な素材とデザインが特徴です。



【デザインと機能性】

ホワイトカラーのシンプルなデザインで、どんなスタイルにも合わせやすいです。前面には便利なポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。



【素材について】

コットン素材を使用しており、肌触りが良く、快適な着心地を提供します。カジュアルなシーンからお出かけまで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: journal standard luxe

- 色: ホワイト

- スタイル: サロペット

- 素材: コットン

- 特徴: 前面ポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。



2度ほど着用。「ママには可愛すぎる」と言われ手放す事に(*≧∀≦*)これからの季節はざっくりしたニットと合わせると可愛いです！Whiteなのでどんなcolorのトップスでも相性がいいと思います。

めっちゃ可愛い

#サロペット#オーバーオール#デニム#オーバーサイズ#ホワイトデニム#ジャーナルスタンダード#カジュアル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード

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