『美品 ポールスミス ショルダーバック キャンバス 斜めがけ ユニセックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 56分に出品され03月25日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※偽物だった場合全額返金します。



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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場











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《商品状態》





目立った汚れや傷なども少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

※写真を良くご確認ください。



即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

無し





《商品説明》

サイズ

タテ 20cm

ヨコ 23.5cm

マチ 11cm

ショルダー最長 123cm



《商品状態》

状態 AB

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。



21108987.K 1111 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 ポールスミス

ショルダーバック

キャンバス

斜めがけ ユニセックス