『美品 ポールスミス ショルダーバック キャンバス 斜めがけ ユニセックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 56分に出品され03月25日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ポールスミス
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落札価格7800円
828 入札履歴
終了
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