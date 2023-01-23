『PRADA ナイロン ショルダーバッグ レザー グリーン ゴールド金具 三角ロゴ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 23時 04分に出品され05月15日 23時 04分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのナイロンショルダーバッグです。



上部のジッパー周辺に多少の汚れ、色褪せが見られますが、ナイロン部分にはスレや目立つ汚れなどはなく、内部も綺麗な状態です！

まだまだお使い頂けます。





【ブランド】

PRADA / プラダ





【カラー】

グリーン





【サイズ】

縦 : 22cm

横 : 24cm

幅 : 9cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。





日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

にて鑑定済みの正規品です。





メンズ レディース ユニセックス

バッグ ショルダーバッグ ナイロン レザー

本革 サフィアーノレザー ゴールド金具

三角ロゴ 肩掛け クロスボディ







【注】



◆中古品、自宅保管品ですので完璧なものを求める方や神経質な方はご遠慮ください。



◆ 製品のお色味は撮影時の光の当たり具合やご覧いただいているデバイス環境により実際の製品と違って見える場合があります。気になった方はコメントなどでお気軽にお声掛けください(#´ᗜ`#)



◆素人検品の為、稀に見落としなどがある可能性もございます。中古品としてご理解いただける方のみご購入をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ PRADA

ナイロン

ショルダーバッグ

レザー

グリーン

ゴールド金具

三角ロゴ