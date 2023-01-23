『☆新品☆ TENNE HANDCRAFTED MODERN オールインワン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 26分に出品され03月31日 15時 26分に終了予定です。即決価格は22,494円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TENNE HANDCRAFTED MODERN

テンハンドクラフテッドモダン



waist string all-in-one



ワンピースにも見えるような全体的にボリュームたっぷりのサイズ感で、ゆったり着用することができます。

両サイドのウエスト紐を絞るだけで、シルエットが大きく変わるので、絞り具合でいろんな変化をお楽しみいただけます。

素材はコットン100％で張り感と艶のある上品な生地を使用しています。



これからの時期は下にタートルネックを合わせて、首元や袖から見せて着ても可愛いです❣



【COLOR】pink beige



【SIZE】Free

身幅 約51㎝ / 着丈 約120㎝ / 裄丈 約61㎝



【素材】cotton100%



【生産国】Japan



定価 53,900円



コンパクトに畳んで発送ししますので、梱包時のシワについてはご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

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