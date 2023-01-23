『【値下げ限界】STUSSY デニムジャケット Mサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 14分に出品され03月07日 16時 14分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即日配送

24時間以内に発送いたします。

※新品で購入してから、全く着ていないので未使用で出品したいですが、時期も経っているので未使用に近いで出品いたします。

デニム特有の日焼けなどはしていません。







肩幅···42cm

身幅···57cm

袖丈···65cm

着丈···71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【値下げ限界】STUSSY



デニムジャケット Mサイズ