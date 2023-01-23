『Maison Margiela アドベントカレンダー 2024【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 19時 08分に出品され03月28日 19時 08分に終了予定です。即決価格は16,975円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヨーロッパで購入しましたが、アドベントカレンダーを出品します。新品未使用



エアパッキンでお包みして発送いたします。





【内容物】

レプリカオードトワレ ピーチウォーク 7ml

レプリカオードトワレ ジャズクラブ 7ml

レプリカシャワージェル レイジーサンデーモーニング (ボディーソープ) 15ml

レプリカ ボディーローション レイジーモーニング 15ml

レプリカキャンドル ジャズクラブ 35g

レプリカキャンドル レイジーサンデーモーニング 35g

レプリカ オードトワレ バイザファイヤープレイス 30ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンマルジェラ