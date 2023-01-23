『リュミエリーナ ドライヤー REP3D-G-JP レプロナイザー 3D 24【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 18時 40分に出品され04月13日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

こちらはリュミエリーナ REP3D-G-JP レプロナイザー 3D Plusの中古品です。



正規販売店で購入品ですが、シリアルナンバーが剥がれましたので、気にされる方のご購入はご遠慮ください。



動作確認済みです。

焦げ臭いにおい、異音はございません。コードはしっかりしており、接触不良などの不具合はございません。

冷風、温風、high、Low機能は問題無く使えます。風量もまだまだ強いと思います。



使用感、傷はございます、写真にてご参照ください。汚れが少なく、中古品としては比較的良い状態かと思いますが、商品の状態に対する感じ方には個人差があると思いますので、ご理解の上でご購入をお願いいたします。



付属品

フィルタ 2セット

(1セットを本体につけて発送する予定です)



発送前にもう一度動作確認を行い、問題なく動くことを確認してから発送いたします。



あくまでも中古品です。細かい所を過度に気にされる方のご購入はご遠慮ください。



よろしくお願いします。





















color: WHITE

スカルプケア有

ドライヤー能力・クラス別: 1200W以上

対応交流電圧: 100V対応

折りたたみ式: 折りたたみ不可 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バイオプログラミング