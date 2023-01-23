『Paul Smith Closed Eyes Pair メンズウォッチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 23分に出品され03月29日 06時 23分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

ポール・スミスの「Closed Eyes Pair」は、ネイビーの文字盤とレザーバンドが特徴のスタイリッシュなメンズウォッチです。



【機能性】

日付表示機能が搭載されており、実用性も兼ね備えています。



【素材】

高品質なレザーを使用したバンドは、耐久性があり、長時間の使用でも快適です。



- ブランド: Paul Smith

- モデル名: Closed Eyes Pair

- 色: ネイビー

- 公式価格: ¥34,100

- 素材: レザー

- バンド色: ネイビー

※全体の色合いは1枚目を参照下さい。



★サイズ(約)：メンズ 手首周り: 16.5-20.5cm 幅: 1.9cm 文字盤縦: 3.4cm 文字盤横: 3.4cm



1年程前に購入しました。

1〜2回程しか使っておりません。

電池が切れているので指針は止まっています。

届いたら電池交換を行なってください。

箱はありません。

外観はとても美品になっております。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ Paul

Smith

Closed

Eyes

Pair

メンズウォッチ