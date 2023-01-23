『LÝFT MESH BASKETBALL SHORTS - WHITE L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 22時 07分に出品され04月14日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|L
河村勇輝 ユニフォーム Tシャツ セット売り
¥ 8667
miju様専用！ ハーツ ジャージ ユニフォーム 115 バスケ
¥ 7800
blhlc BackPrintCoolTee Lサイズ新品未使用
¥ 7394
Nike オリジナル ビンテージ マイケルジョーダン トレーナー サイズS
¥ 25300
straykids シンガポール ジャージー バスケ ユニフォーム ビブス
¥ 7644
NIKE JORDAN DIAMOND SHORTS ボタニカル 花柄 夏
¥ 7193
New York Knicks バスケットボールジャケット
¥ 8970
2024-2025シーズン 琉球ゴールデンキングス
¥ 7254
NBA アンソニーエドワーズ ウルブズジャージユニフォームM/コービーカイリ
¥ 7394
NBAコービーブライアント レイカーズジャージユニフォームS/ジョーダン渡邊
¥ 8954
Supreme Faux Croc Basketball Short XL
¥ 7644
河村勇輝 日本代表 グリズリーズ NBA
¥ 20000
ballaholic Logo Anywhere Pants M ブラック
¥ 10920
ロサンゼルス・レイカーズ コービー・ブライアント ジャージ 44
¥ 11700
NBA ★ IVERSON #3 アレン・アイバーソン バスケユニフォーム青
¥ 7020
Nike シカゴ・ブルズ ジャケット L
¥ 8667
Ballaholic Lafayette コラボ リバーシブル L
¥ 7410
ballaholic パンツ
¥ 9360
落札価格8580円
817 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！