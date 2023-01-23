『LÝFT MESH BASKETBALL SHORTS - WHITE L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 22時 07分に出品され04月14日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LYFT



Size: L



メッシュ生地を採用した、夏場に最適なメッシュショーツです。



ワイドなシルエットと、裾周りの3段リブが特徴です。腰回りのリブにはナイロン素材を使用したさりげないこだわりの詰まったショーツです。



トレーニングはもちろん、夏場のタウンユースにも最適です。





ー メッシュ素材

ー ポリエステエル100％

ー Model is wearing size : 178cm (5.8ft) " XL size "



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L