『入手困難 NIKE ナイキ ビッグスウッシュウーブン セットアップ 上下 L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 19分に出品され04月15日 22時 19分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ナイキ スポーツウェア スウッシュ

メンズ ウーブン ジャケット (裏地付き)

⚫︎ナイキ スポーツウェア スウッシュ

メンズ ウーブン パンツ (裏地付き)

の上下セットです。



サイズ…L



正規店で購入し、ワンシーズン着用しました。

右手の袖部分に白いペンキのような汚れが少しついているのと、小さな汚れが二箇所あります。

また白地の部分にも少し洗濯による色落ちのような箇所がうっすらとあります。

写真4.5.6.7枚目でご確認ください。

パンツの後ろの白地の部分にも同じような箇所

があります。写真9枚目でご確認ください。

他にも見落としがあるかもしれません。



ほつれなどはないので、まだまだ来ていただける

かと思います。





ジャケット

身幅···約60cm

着丈···約67cm

裄丈…約88cm

パンツ

ウエスト…約40cm

総丈…約98cm

股下…約71cm

平置きでの採寸です。多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 入手困難 NIKE

ナイキ

ビッグスウッシュウーブン

セットアップ

上下

L