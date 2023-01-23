『beyerdynamic DT1990 PRO ヘッドフォン【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 13時 12分に出品され04月06日 13時 12分に終了予定です。即決価格は21,160円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 beyerdynamicのDT1990 PRO ヘッドフォンになります。

とても低音が豊かに聴こえて気に入っていましたが、最近は低音を聴きたい頻度が減ってきたので整理することにしました。





高音質ヘッドホンのロングセラーDT990PROの後継モデルDT1990PROは、beyerdynamicの高精度テスラ2.0ドライバーを搭載した開放型スタジオモニターヘッドホン。テスラ2.0ドライバーを搭載する事で、豊かな低域と圧倒的な解像度を実現。生演奏を聴いているようなリアル感溢れるサウンドは、奥行きがあり、立体的な音場を実現します。beyerサウンドを存分に味わえるおすすめのリファレンスヘッドホンです。



よろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 傷や汚れあり