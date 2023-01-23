『earth plus寝具カバーセットペイズリー柄【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 11時 04分に出品され03月23日 11時 04分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>寝具>>>シーツ・カバー
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格12935円
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終了
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