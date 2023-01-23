『高取喜恵 高取焼 肩衝茶入 仕覆 共箱 東さ6-0920☆2F【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 26分に出品され04月23日 15時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
美品 茶道具 黒真塗 紅鉢型 野々田商店製 電熱器
¥ 9360
希少 鎌倉彫 和屋 木製漆器 丸盆 菓子盛り盆皿 古美術品 日本伝統工芸品
¥ 9344
阿山作茶碗 藪内流 １３代青々齋箱書
¥ 9750
クリスタライトArt フロスト アールデコダンサー
¥ 10400
抹茶茶碗 茶碗 仁清写地紙散らし 四季の花 橋本永豊作 木箱入 ボール箱入
¥ 7410
☆茶3 中村宗尹 藤棚溜 大棗 共箱 タサチ 東さ6-0709①
¥ 9230
☆茶3 時代 高麗 刷毛目 茶碗 直径14.5㎝ 東な6-1020①
¥ 9360
9代大樋長左衛門 青つくね 蓋置 茶道具
¥ 11570
額入デザイン画 8点セット
¥ 9750
田場由盛作のアンガマの面です。
¥ 7722
茶道具 萩焼 十代 三輪休雪作 水指 共布共箱 M R7990B
¥ 24350
Noritake リミテッドエディション クリスマスプレート 箱付き 希少品
¥ 7722
汁器 唐銅 杓子付 金谷浄雲 共箱入 茶道具 懐石道具 金属工芸 未使用品
¥ 14850
《R》酒器 粉青瓷 ぐい呑 楊梅陶窯 【木村展之】陶歴 共箱 241119え5
¥ 10400
中国美術銅製 花器 壺 古美術品唐物 骨董品
¥ 14000
茶道具 棗 稲井玉甫 秋草蒔絵中棗
¥ 12675
九谷焼 皿
¥ 7800
市松人形
¥ 10400
落札価格9360円
646 入札履歴
終了
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