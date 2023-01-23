『高取喜恵 高取焼 肩衝茶入 仕覆 共箱 東さ6-0920☆2F【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 26分に出品され04月23日 15時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高さ8.9㎝

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よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: やや傷や汚れあり