『LL0616◇MARNI マルニ トートバッグ ブルーカムフラ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 13時 57分に出品され03月25日 13時 57分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

・仕入れた状態のまま出品しております。

・やや傷がありますが、遠目で見たらわからない程度です。(主な傷、スレは写真赤丸部分です)

・バッグの縁部分に写真17枚目のような毛羽立ちが数か所みられます。



【商品詳細】

MARNI

マルニ トートバッグ ブラック×ブルーカモフラ SHMQ0000A4 P4571 Z2P66 PVC TRIBECA トライベッカ



・ブランド名： MARNI(マルニ)

・素材： 本体:ポリエステル100%、持ち手:牛革

・サイズ： 縦幅39cm 横幅32.5～46cm マチ幅15cm

・色： ブラック、ブルーカモフラージュ



・表面にスレや皺など使用感あり

保管袋付き

・TRIBECA

品番：SHMQ0000A4 P4571

・A4収納可

・ポケットなし

・肩掛け可



【その他】

・付属品は画像にあるものがすべてです。

・購入時期が不明のため、保証書の有無に関係なくメーカー保証はありません。





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カラー...ブルー, ブラック

特徴...マチあり



LL0616

71820

240802 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LL0616◇MARNI マルニ トートバッグ ブルーカムフラ ブラック