『YONEX アストロクス22RX ケース付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 02時 14分に出品され03月10日 02時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショット性能を高めるシャフト設計によりスウィングスピードとパワーを高めた2F軽量アストロクス

■カラー：BK/GO ( ブラック/ゴールド )

■サイズ：2F5

■素材：

フレーム/高弾性カーボン＋タングステン

シャフト/高弾性カーボン＋NANOMESH NEO

ジョイント/内蔵T型ジョイント

■推奨張力：20～28（lbs）

■特長：

・日本バドミントン協会検定合格品

・レベル/中級

■付属品：専用ケース

■原産国：台湾



ヨネックス バドミントンラケット アストロクス 22RX AX22RX-184 YONEX



使用期間1ヶ月

小さい傷が数箇所あります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 目立った傷や汚れなし