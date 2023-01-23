『YONEX アストロクス22RX ケース付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 02時 14分に出品され03月10日 02時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
デュオラ10 3UG5
¥ 9750
YONEX ASTROX 88sツアー
¥ 10725
【即決可】ヨネックス アストロクス77pro
¥ 11050
アストロクス８８Ｓ
¥ 7800
apacs ZIGGLER LHI PRO III ネイビー BCP285 新品
¥ 9983
【ジャンク】 ASTROX77pro 4uG5 ２本
¥ 7800
バドミントンラケット GOSEN インフェルノレイド ４Ｕ６
¥ 10400
YONEX アストロックス 77 4U G5
¥ 10238
ボルトリックZ-FORCEII リンダンモデル 限定 白
¥ 22950
ヨネックス アークセイバーＺスラッシュ
¥ 9750
YONEX ASTROX 88S PRO バドミントンラケット
¥ 9360
ビクター スラスターF(4UG5) 厳選個体
¥ 11700
【2本セット】アストロクス88Dプロ キャメルゴールド 美品
¥ 21420
Kyu様専用アストロクス99
¥ 11050
MIZUNO FORTIUS 20
¥ 7800
ジャンク品アストロクス100zz 4uG5 アストロクス88sPRO 4ug5
¥ 7800
早勝w送料込み、五万からスタート3u2本セットI本傷あり100zz 2本3u
¥ 15600
バドミントンラケット アストロクス88spro 新色
¥ 10500
落札価格11050円
482 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！