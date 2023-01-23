『GOOD GRIEF!GCA EMB. FAUX FUR TOTE BAG【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 23時 07分に出品され04月21日 23時 07分に終了予定です。即決価格は11,205円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAppartement

【GOOD GRIEF!/グッド グリーフ】 GCA EMB. FAUX FUR TOTE BAG



新品未使用

タグは切ってしまいましたがお付けします



キーホルダー・チャームは付きません

バッグのみ



ご購入ない場合もう使おうと思いますのでこのままのお値段でお願いいたします！



キャンバストートの形をしたフェイクファーバッグが、デザインも新たにニューカラーで登場！

ふわふわでずっと触っていたくなるような感触はそのままに、フロントには”GCA”の刺繍が入り、より印象的な仕上がりに。

使いやすいミディアムサイズに、内側にはファスナー付きのポケットや入口のスナップ、ショルダーベルト用の金具と、普段使いに嬉しいポイントが備わっています！

またグッズを飾れるベルトがフロントに付いており、キーホルダーはもちろんキャップを付けたりするのも◎

季節の変わり目にいち早く取り入れられ、気分のあがるアイテムです。







※コンパクトに畳んでの発送になりますのでシワになる場合がございます

※店舗販売ではなく一度人の手に渡った自宅保管の商品です、細かいことを気にされる方は店舗でのご購入をお願いします

※すり替え防止のため返品には応じませんので、ご了承願います







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カラー···ホワイト,ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アパルトモンドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GOOD

GRIEF!GCA

EMB.

FAUX

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BAG