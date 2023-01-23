『訪問着 袷 花文様 美品 絞り ますいわ屋【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 08時 48分に出品され04月18日 08時 48分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 花文様の絞り訪問着



絹素材を使用しており、肌触りが良く、着心地も抜群です。特別な場面にふさわしい一着です。





サイズ(平置き)

身丈：155㌢

裄：63.5㌢

袖丈：47㌢

袖幅：32㌢

前幅：25㌢

後幅：30㌢

おくみ：16㌢



適正身長：150㌢〜160㌢





大切に保管していましたが、素人採寸、検品、保管ですので，シミ、汚れなど見落とし事があります。(老眼進行中のため，見通すことがあります…)

(＞人＜;)

写真は撮影環境によって実際の商品と色が違う場合があります。

神経質な方、完璧を求められる方購入をお控えて下さいませ。

また出品の際にすり替え防止の為、返品交換はお断り致します。

中古品に御理解頂ける方で宜しくお願い致します✨



お値下げはお気軽にご相談ください(*´꒳`*)



#善満のショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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袷 花文様 美品 絞り ますいわ屋