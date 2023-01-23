『訪問着 袷 花文様 美品 絞り ますいわ屋【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 08時 48分に出品され04月18日 08時 48分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
六通柄袋帯 雲取り紋様 金糸 マルチカラー系 色留袖 訪問着 礼装 フォーマル
¥ 10270
かつら帯文様 ストライプに季節の花々 淡色 金色 六通 正絹 フォーマルな袋帯
¥ 10764
紬 本場大島紬 泥大島 菊 一元 裄63 身丈156.5 袖49
¥ 8658
ゴフクヤサンドットコム 京袋帯 猫
¥ 8580
西陣織 新品 正絹袋帯 定価418000円
¥ 69420
正絹 名古屋帯 黒帯 リメイク デニム［黒猫］
¥ 7644
振袖 着物 袷 地紋 青緑色 花 桜 菊 裄69.5 Ｍ～Ｌ 中古 sn424
¥ 12155
豪華 振袖 袋帯 帯揚げ 帯締め セット 可愛い振袖
¥ 11400
帯363 ●高級 正絹 六通 袋帯
¥ 11000
振袖 正絹 7点セット 芥子色
¥ 39900
名古屋帯 正絹 和歌 山上憶良 暈しのお花 塩瀬K-9489
¥ 9204
薔薇小紋と草履セット
¥ 29964
3点セット☆袋帯 全通 正絹 桜 黒(帯締め・帯揚げ付き)
¥ 13400
大島紬 反物
¥ 7644
【着物と帯 時流】ツ24507◇紬の着物◇裄ロング 未使用品 正絹
¥ 9165
小紋と袋帯セット 袷
¥ 7800
藍墨摺り友禅 単衣 中西秀典 証書付き
¥ 71400
新品 魚々子縞の名古屋帯
¥ 19800
落札価格9490円
536 入札履歴
終了
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