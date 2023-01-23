『新品 タグ付き 東京ベルダム ブラックフォーマル 礼服 冠婚葬祭 ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 06時 49分に出品され03月22日 06時 49分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品 タグ付き】



株式会社東京ベルダムの

フォーマルコートです。

*東京ソワールのタグをお借りしています



■定価 39800円+税



■size ゆったり 3L



【平置きサイズ 】



着丈/約112cm

身幅/約58cm

肩幅/約43cm

袖丈/約60cm



ゆったりデザインなので、普段３Ｌ～４Ｌの方でも、無理なく着れると思います。

ライナーを取り外して、秋口や春先にも◎

左右ポケット有り



形が綺麗なので、タイツ等とあわせてワンピースとしての着用も可能。



コートの裏地とライナーの表裏の裏地を合わせて３重になるので、風が通りににくいです。秋・冬・春と３シーズン着られるので、お宮参りや入学・卒業式、結婚式などの様々なフォーマルシーンに使用可能です☆





※以前こちらで購入しましたが、サイズが合わなかった為出品します。







✤お値下げ不可









#大きいサイズ

#2L

#3L

#4L

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カラー...ブラック

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

ライナー...ライナー取外し可

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬



袖丈...長袖



スカート丈...ロング・マキシ丈



季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: トウキョウソワール

カテゴリ ファッション

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