『デッドストック リーバイス デニムジャケット 506XX バレンシア 40 M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 18時 55分に出品され04月27日 18時 55分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 限定品 ブックレット付 LEVIS LVC 506XX 1st 40 M 米国製 リーバイス Gジャン バレンシア製 555 70501-0003 LIMITED EDITION



入手が非常に困難な逸品



新品未使用の99年1月製デッドストックです。



美しいヴィンテージ加工を施した限定品(LIMITED EDITION)



ブックレット含め付属品全て残っているのは大変貴重です。



今では環境問題的に行えない大量の水を使うヴィンテージ加工をアメリカで施したアイテム



ホワイトオークのXX生地を使用しています。



バレンシア工場縫製ボタン裏刻印555の製品です。



近年のホワイトオークの生地とはまるで違う旧式の力織機で製造された張りのある生地です



状態 新品未使用 フラッシャー 限定ブックレット全て付属の完品



サイズ表記は40（M） 使いやすいサイズ感 日本のM/L相当



平置き実寸(素人寸法)

肩幅45cm

着丈57cm

脇下身幅55cm

袖丈58cm

多少の誤差はご容赦ください。



既にウォッシュ＆ヴィンテージ加工済みなのでこれ以上の縮みは無いと思います。



ヴィンテージ加工を施してあり、かつ米国製品特有の縫製の荒い部分がある場合がございます。

この年代の物はほとんどがフラッシャーを留めている樹脂製留め具が経年劣化し少し引っ張っただけで簡単に切れてしまいます。

梱包時や輸送中に樹脂製留め具が切れてしまう事など90年代のプチビンテージ製品と言う事をご理解の上よろしくお願いします。



当方の出品しているブランド品は全て本物です。



全て本物の商品となり個人で保管しています（手元にあります）ので、安心してご検討ください。



注意事項は自己紹介に記載しております。



気持ちよく取引をするためにも『必ず』ご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デッドストック リーバイス

デニムジャケット

506XX

バレンシア

40

M