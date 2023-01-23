『デッドストック リーバイス デニムジャケット 506XX バレンシア 40 M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 18時 55分に出品され04月27日 18時 55分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|リーバイスビンテージクロージング
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落札価格34500円
975 入札履歴
終了
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