『ATELIER BRUGGEアトリエブルージュ未使用ボリュームロングダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 59分に出品され03月28日 14時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ATELIER BRUGGE アトリエブルージュ

●ヴォリュームロングダウンベスト

●29.700円購入

●試着のみ新品未使用

着る予定で値札は切り取ってましたが、同梱します

●ブラック

●サイズF

身幅58.肩幅50.着丈115



VOLUME LONG DOWN VEST



宅急便にて即日発送いたします。



ボリュームのある首元が特徴のロングダウンベスト。

後ろ下がりのシルエットが上品な存在感を放つアイテムです。襟部分に取り付けられたマグネットを留めて、ハイネックスタイルで防寒性とコーデの幅が広がります。デニム、キャップ、スニーカーなどと組み合わせればカジュアルなスタイルに。ワンピースやスカートと合わせても、甘すぎず品のあるスタイルを演出できます。コーディネートにプラスするだけでスタイリングを格上げしてくれる一着です。







- 色: 黒

- デザイン: ロング丈

- ブランド: ATELIER BRUGGE

- 素材: ダウン・フェザー

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。





オーディナリー

ルメランジュ

イシカワラボ

アガウド

パシオーネ

セブンフェアリー

プライオリティ

フラミンゴファーム

スコットクラブ

ブラーミン

アヤン

ayane

シアントーキョー

chignon

アドニシス

anana

シニヨン

アナナ

ROSIEE

ディニテコリエ

ドスディオサス

アンナケリー

ローブ

シュガーローズ

リズレイ

ミカーレミカーレ

アグノスト

Days

CYANTOKYO

ディニテコリエ

カフネ

CAFUNE

grench

等・セレクトショップ好きな方



カラー···ブラック



着丈···115cm



肩幅···50cm

身幅···58cm

着丈···115cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アトリエブルージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ATELIER

BRUGGEアトリエブルージュ未使用ボリュームロングダウンベスト