『BOSE ボースQC Earbuds Ⅱ ワイヤレスイヤホン Bo102【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 01時 59分に出品され03月25日 01時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★作動確認OKです。即ご購入大歓迎です♪



※Bluetooth機能の確認をし、左右から音が聞こえるか

各ボタンなど基本の確認をしております。

2時間ほど音楽を聞きました。

バッテリーの残は70％でした。



状態は、擦れなどはありますが、

ご使用に問題ありません。

画像でもご確認ください。



付属品はありません。

写真に写ってるのがすべてです。



アルコール消毒してます。

できる限りのお手入れしました。

安心してご利用下さい。



Bo102 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボーズ