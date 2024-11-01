『プレミアムドッグフード やわか 1.2kg(80g×15袋)×2袋【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 01時 22分に出品され04月09日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレミアムドッグフード(総合栄養食) やわか YAWAKA 6kg(1.2kg×2袋セット)



商品到着 2024.11月

賞味期限 2025.07.09



治療食になったのでお譲りいたします。



未開封ですが個人の保管物であることをご理解の上ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用