『阿山作茶碗 藪内流 １３代青々齋箱書【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 41分に出品され03月10日 14時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
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|目立った傷や汚れなし
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¥ 65000
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¥ 9984
落札価格9750円
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終了
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