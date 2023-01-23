『阿山作茶碗 藪内流 １３代青々齋箱書【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 41分に出品され03月10日 14時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お茶を引退致しましたので出品致します。

銘は竹の絵です。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし