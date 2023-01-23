『80s 顔タグ カンサイヤマモト 山本寛斎 スウェット ドルマスリーブ ロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 15時 19分に出品され03月12日 15時 19分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※即購入OKです。

古着で一点ものですので、お早めに！





《フォロー割》



フォローしていただけましたら、



・￥5000以下の商品 → 10％オフ

・￥5000以上の商品 → ¥500オフ



させていただきます♪





※やりとりの最中でも先に購入された方を優先させていただきます。



※コメントしていただくと、いいねした他のユーザーにも通知がいくので、即購入がおすすめです！



※商品によってはゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。

らくらくメルカリ便でなくては困る場合は連絡ください。





—————————————————————————————







〈商品情報〉





kansai yamamoto

顔タグ

旧タグ

ヴィンテージ

オールド

アーカイブ

スウェット

トレーナー

ホワイト

90s





〈素材〉





綿 コットン





〈採寸(cm)〉



裄丈 94

着丈 48





〈状態〉



特に目立った傷や汚れはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヤマモトカンサイ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 80s

顔タグ

カンサイヤマモト

山本寛斎

スウェット

ドルマスリーブ

ロゴ