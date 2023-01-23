『キス KITH × アシックス GEL-LYTE III【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 36分に出品され04月03日 09時 36分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 30周年記念



キス KITH × アシックス asics

Ronnie Fieg for asics The PALETTE GEL-LYTE III



「KITH（キス）」を手がけるRonnie Fieg（ロニー・ファイグ）と、日本発のスポーツブランド「ASICS（アシックス）」によるコラボスニーカー。





追加のシューレースが3セット付属

店舗で購入。



■サイズ:

US8

26cm



【状態】

※ 新品・未使用ですが、自宅保管品であることをご理解頂きご購入をお願いします。極度に程度を気にされる方のご購入はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: キス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ キス

KITH

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アシックス

GEL-LYTE

III