『【正規品 レシートあり】LOEWE メッセンジャーバッグ XS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 13時 17分に出品され03月14日 13時 17分に終了予定です。即決価格は64,400円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年8月に博多阪急の正規店で購入したものです。

半年ほど使用して、その後保管してました。

購入する際に、ロエベの正規工場でストラップを5cmほどカットしてもらってます。

購入時のレシート（個人情報を除いたもの）を同封いたします。



すり替え防止のため、返品等は対応しません。

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現在定価 ¥242,000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【正規品

レシートあり】LOEWE

メッセンジャーバッグ

XS